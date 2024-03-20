Milli Savunma Bakanı Kahramanmaraş\'ta esnafı ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi almak üzere gittiği Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer ile görüşmesinin ardından kent meydanında esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kahramanmaraş'a gitti.

Bakan Güler, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Mükerrem Ünlüer'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Kahramanmaraş kent meydanında esnafı ziyaret eden Güler, esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.