Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt\'ta ziyaretlerde bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Demirözü Kaymakamlığına gelişinde ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından karşılanan Güler, onlara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Güler, 2015 yılında Bitlis'te şehit düşen polis memuru Serkan Saka'nın evini ziyaret etti. Güler, ziyarette şehit polis Saka'nın annesi Songül Saka ve kardeşleriyle sohbet etti.

Cuma namazını Bayburt merkezde kılan Bakan Yaşar Güler, vatandaşlarla sohbet ederek, esnafa ziyarette bulundu.

Daha sonra Aydıntepe Kaymakamlığını da ziyaret eden Güler, ilçedeki sanayi tesislerinde incelemeler yaptı.

17. Tugay Komutan Yardımcılığında denetleme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerindeki programlarının ardından 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığına geçti. Burada inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.