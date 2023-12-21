Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'den ödül töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasına göre, törene Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert katıldı.

Bakanlık personelinin de hazır bulunduğu törende, Güler tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'na "TSK Şeref Madalyası ve Beratı" taltif edildi.

Güler, ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'na, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Özsert'e, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni'ye, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya'ya "TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.

Törende, kendi birimlerinde başarı sağlayan birlik, birim ve personele de Güler, Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları tarafından başarı belgeleri verildi.