 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ödül töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ödül töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen 'Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'nde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer birliklere ödüller verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'den ödül töreni
21.12.2023 - 21:11,
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasına göre, törene Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert katıldı.

Bakanlık personelinin de hazır bulunduğu törende, Güler tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'na "TSK Şeref Madalyası ve Beratı" taltif edildi.

Güler, ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'na, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Özsert'e, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni'ye, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya'ya "TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.

Törende, kendi birimlerinde başarı sağlayan birlik, birim ve personele de Güler, Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları tarafından başarı belgeleri verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yaşar Güler, Orgeneral, TSK, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ödül töreni - Son Dakika


21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:31
Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19
Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı

Son Dakika
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu Alanyaspor maçında sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23 Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19 Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
19:09 Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı
19:01 HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 21:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ödül töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement