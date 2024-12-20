Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanları ile Toplantı Düzenledi

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na katıldı. Bakan Yaşar Güler, toplantıda devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi" denildi.