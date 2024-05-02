Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.
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