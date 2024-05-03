Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Maruf'u Bakanlık'ta kabul etti.