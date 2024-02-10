Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler defnedildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler defnedildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babası Fikret Güler için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer yetkililer katıldı. Fikret Güler'in naaşı, cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

10.02.2024 19:05
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babası Fikret Güler, Ankara'daki cenaze töreninin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babası Fikret Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Milli Savunma Bakanı Güler ve ailesi, taziyeleri kabul etti.

Fikret  Güler'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'in babası Fikret Güler defnedildi
Kaynak: ANKA

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