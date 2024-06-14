Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Savunma Bakanı ve müttefik ülke bakanlarıyla görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci oturumu öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikinci gün oturumuna katıldı.

Bakan Güler, ikinci oturum öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.