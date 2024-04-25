Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile bir araya geldi. Romanya Savunma Bakanlığı'nda askeri tören ile karşılanan Güler, görüşme öncesinde şeref kıtasını selamladı.

25.04.2024 14:49
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Tilvar ile bir araya geldi. Romanya Savunma Bakanlığı'nda askeri tören ile karşılanan Güler, iki ülkenin marşlarının çalınmasının ardından şeref kıtasını selamladı. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya\'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü - Son Dakika
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