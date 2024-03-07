Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Harb-İş Sendikasını ziyaret etti.

ŞOK, iPhone 15 Pro Max'u Daha Ucuza Satıyor!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden ŞOK, tüketicileri şaşırtan elektronik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 satmaya başlayan ŞOK, şimdi ise iPhone 15 Pro Max satıyor. Hem de Apple'dan daha ucuza. ŞOK, 6 Mart – 11 Mart tarihleri arasında iPhone 15 Pro Max 256 GB modelini 83 bin 499 TL fiyatla satıyor. Telefonun Apple'ın resmi web sitesinde 89 bin 999 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim. Bu bağlamda 6 bin 500 TL'lik fark olduğunu söyleyebilmek mümkün.