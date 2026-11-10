Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'ü 88. ölüm yılında videolu mesajla andı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'ü 88. ölüm yılında videolu mesajla andı

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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü ölümünün 88. yılında sosyal medyadan yayımladığı video ile andı. Videoda Atatürk'ün bıraktığı miras ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu mirası yaşatma kararlılığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında anma mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bazı vedalar vardır, zaman geçse de eksilmeyen bir sevgi bırakır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Senin açtığın yolda, senin gösterdiğin hedefe doğru aynı inançla ve aynı kararlılıkla yürüyoruz. Bu vatan, bu bayrak, bu Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki videoda, Atatürk'ün bıraktığı miras ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu mirası yaşatma kararlılığı vurgulandı.

Videoda, "Bazı vedalar vardır. Aradan yıllar geçse de dinmeyen bir özlem, zaman geçse de eksilmeyen bir sevgi bırakır geride. ve bazı insanlar vardır ki aramızdan ayrılsalar da fikirleriyle, eserleriyle ve bıraktıkları mirasla yaşamaya devam ederler." ifadeleri kullanıldı.

10 Kasım 1938'de saat 09.05'te bir milletin kalbinin tarifsiz bir acıyla duraksadığı belirtilen videoda, "Cumhuriyet'imizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladık. Ancak o gün yalnızca bir lideri kaybetmedik. Bir milletin kaderini değiştiren büyük bir önderi, geleceğimize ışık tutan bir fikir ve mücadele mirasını emanet aldık." değerlendirmesinde bulunuldu.

Videoda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanın her köşesinde, sınırların ötesinde, karada, denizde ve havada aynı sorumluluk bilinciyle görev yaptığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak. Çünkü biz biliyoruz ki Atatürk'ü anmak yalnızca geçmişi hatırlamak değildir. Onun düşüncelerini anlamak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma ülküsüyle geleceğe güvenle yürümektir. Aradan geçen yıllar sana duyduğumuz özlemi azaltmadı. Adın milletimizin hafızasında, emanetin yüreğimizde yaşamaya devam ediyor."

Kaynak: AA
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