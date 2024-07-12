Mehmetçiklerimiz, Kuzey Irak'ta teröristleri yok ediyor - Son Dakika
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Mehmetçiklerimiz, Kuzey Irak'ta teröristleri yok ediyor

Mehmetçiklerimiz, Kuzey Irak\'ta teröristleri yok ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirdi.

12.07.2024 12:19
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki bazı evlerde arama yaptıklarını ve burada çeşitli silah ve mühimmatlar ele geçirdiklerini bildirdi.

MSB yetkilileri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde; teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde arama yapıldığını aktardı.

Gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı ve roket atar gibi silahların bulunduğunu ifade eden MSB yetkilileri, şu mesajı verdi: "Ayrıca lançer sistemi, roketatar, bombaatar, doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Pençe Kilit Harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır".

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmetçiklerimiz, Kuzey Irak'ta teröristleri yok ediyor - Son Dakika

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