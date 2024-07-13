Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul\'dan alınan akciğer greftini İzmir\'e ulaştırdı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'dan alınan akciğer greftinin, acil organ nakli bekleyen hastaya nakledilmek üzere İzmir'e ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.