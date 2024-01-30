Milli Savunma Bakanlığı: Metina\'da 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
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