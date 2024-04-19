Milli Savunma Bakanlığı'ndan gazetecilere Savunma Muhabirliği eğitimi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gazetecilere Savunma Muhabirliği eğitimi

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından düzenlenen Savunma Muhabirliği eğitimi, Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı. Eğitim, savunma alanındaki faaliyetlerin kamuoyuna aktarılması ve bilgi alışverişinin etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenmektedir.

19.04.2024 14:01
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(ANKARA) Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından gazetecilere yönelik düzenlenen Savunma Muhabirliği eğitimi bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik düzenlenen Savunma Muhabirliği eğitimi bugün başladı. Savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimin 4 hafta sürmesi planlanıyor.

İstiklal Marşı ile başlayan eğitimin açılış konuşmasını yapan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk şunları söyledi:

"Kamuoyunun haber alma ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli kamusal işlerden birini yerine getiren sizleri Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Verilecek olan bu eğitim ve bizzat sahada görev yapanlar tarafından aktarılacak olan tecrübeler sonucunda elde edeceğiniz kazanımlarla savunma ve güvenlik gibi zor bir alanda bilgi ve deneyimlerinizi arttırarak Türk ve Dünya kamuoyuna daha etkili haber yapma imkanı bulacağınızı değerlendiriyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı\'ndan gazetecilere Savunma Muhabirliği eğitimi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan gazetecilere Savunma Muhabirliği eğitimi - Son Dakika

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