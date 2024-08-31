Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'de 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde üç PKK'lı ile Suriye Fırat Kalkanı bölgesinde üç PKK/ YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ta ve Suriye'de altı PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek"