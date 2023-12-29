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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, teröristlerin hiçbir yerde güvende olmadığını vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK ve YPG üyeleri olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı\'ndan 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması
29.12.2023 - 12:07,  Güncelleme: 12:09
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/ YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması - Son Dakika
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