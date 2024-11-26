Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. Bakan Güler'e "Mustafa Kemal'in askeriyiz diyebiliyor musunuz?" diye seslenen muhalefet milletvekillerine, iktidar sıralarından "askerlik disiplindir" cevabı geldi.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı - Son Dakika
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