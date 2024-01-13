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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 12 Kişilik Terörist Grubun Sızma Girişimi Önlendi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 12 Kişilik Terörist Grubun Sızma Girişimi Önlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kahraman komandolarımız, dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale ederek 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye\'de 12 Kişilik Terörist Grubun Sızma Girişimi Önlendi
13.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:04
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA
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