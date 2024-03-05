Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 4 kişiden 1'i FETÖ, 1'i de DEAŞ terör örgütü üyeleri olduğunu açıkladı. Bakanlığın, X hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."