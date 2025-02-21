Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile Kaymakamlık Sınavı, Pazar Günü Gerçekleştirilecek

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(ANKARA) - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) 23 Şubat Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonuçları 18 Mart'ta, Kaymakamlık Sınavı'nın sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 670 bin 718 adayın, Kaymakamlık Sınavı'na ise 13 bin 998 adayın başvurduğu kaydedildi. Açıklamada, sınavların saat 10.15'te başlayacağı belirtilirken adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin, "2024-MSÜ 108 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısı 133'e çıkarıldı. 2025-MSÜ'ye başvuranların 357 bin 359'unu kadın, 313 bin 359'unu erkek adaylar oluşturdu. En fazla başvuru 103 bin 234 ile İstanbul'dan gerçekleşti" bilgilerini verdi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları 18 Mart'ta, Kaymakamlık Sınavı sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak. ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

"Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) 23 Şubat Pazar günü yapılacak.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. 81 ilde gerçekleştirilecek sınavda, bin 658 bina ve 30 bin 489 salon kullanılacak. Kaymakamlık Sınavı'na ise 13 bin 998 aday başvurdu, 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda 41 bina ve 636 salon kullanılacak. Sınavlar, 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2025-MSÜ'de adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru sorulacak. Kaymakamlık Sınavı'nda ise adaylara 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Her iki sınavda 165 dakika cevaplama süresi olacak.

Sınav merkezi sayısı artırıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2024-MSÜ 108 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısı 133'e çıkarıldı. 2025-MSÜ'ye başvuranların 357 bin 359'unu kadın, 313 bin 359'unu erkek adaylar oluşturdu. En fazla başvuru 103 bin 234 ile İstanbul'dan gerçekleşti" bilgilerini verdi.

90 binin üzerinde görevli yer alacak

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Pazar günü iki sınav için toplam 91 bin 153 kişi görev yapacak. Sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak. Ayrıca sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bin 580 aday bu haktan yararlandı. Kaymakamlık Sınavına başvuran 56 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu" dedi.

Olumsuz hava koşullanına dikkat çeken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istir hamımız hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklanı da göz önüne alarak ulaşım planlamalanını yapsınlar. Sınava geç kalan adaylan gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki, adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim" diye konuştu.

Hava koşulları ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Ersoy, bu noktada aksaklık yaşanmaması adına ÖSYM olarak tüm paydaş kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

2025-MSÜ sonuçları 18 Mart'ta, Kaymakamlık Sınavı sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.