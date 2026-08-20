Milli Sporculara Altın Madalya Tebriği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Sporculara Altın Madalya Tebriği

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak, Polonya'daki şampiyonada altın madalya kazanan genç sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen FAI Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Feriha Dilhüba Babıroğlu ve Ahmet Emrem'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Wloclawek kentinde düzenlenen FAI Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızın elde ettiği tarihi başarılar bizleri gururlandırdı. S4A kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren Feriha Dilhüba Babıroğlu ile S4A gençler kategorisinde altın madalyanın sahibi olarak bu kategoride Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Ahmet Emrem'i yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı kürsünün zirvesinde dalgalandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, kazılan Avrupa şampiyonluklarında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Sporculara Altın Madalya Tebriği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
14:00
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:30:16. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Sporculara Altın Madalya Tebriği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.