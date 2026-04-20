Milli Uçak Gemisi 2024'te Denizde

20.04.2026 22:24
Oramiral Tatlıoğlu, milli uçak gemisinin 2024'te denize indirileceğini açıkladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin çok güçlü bir filosu bulunduğunu belirterek, "Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Oramiral Tatlıoğlu, Güney Ege'de icra edilen "KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerinin ülkenin jeostratejik konumu gereği çok güçlü bir filoya sahip olduğunu söyledi.

Tersanelerde 41 savaş gemisinin inşasının eş zamanlı sürdüğüne, bu sayının yakın gelecekte 50'ye çıkacağına işaret eden Tatlıoğlu, "Bunlardan birisi de milli ve yerli denizaltımız Atılay. Türk Deniz Kuvvetlerinin çok güçlü bir denizaltı filosu var. Denizaltı filomuzda 12 denizaltımız var, ayrıyeten bir tane de eğitim denizaltımız var. Bugün itibarıyla ilk defa seyrini yapan Reis sınıfı denizaltımız Murat Reis var. 3 denizaltımız da inşa halinde. Güçlü bir denizaltı filomuz olduğu için bu denizaltılarımızın başına bir kaza geldiğinde o denizaltımızı ve o denizaltındaki personelimizi kurtarmak için yine çok güçlü bir Sualtı Harekat Komutanlığımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin milli ve yerli gemisi Alemdar, Işın, Akın gemileri ile satha gelme kabiliyetini kaybetmiş olan yani batmış olan denizaltıları ve oradaki personeli nasıl kurtaracağına dair bu tür tatbikatların yapıldığını vurgulayan Tatlıoğlu, dost ve müttefik ülkelerin personelinin de iştirakiyle tatbikatları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Milli uçak gemisini önümüzdeki yıl denize indireceğiz"

Türkiye'nin denizaltı ve denizaltı personelini kurtarma konusunda NATO içinde çok önlerde olduğunu anlatan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu bölgede görev yapan sadece milli denizaltılarımızı değil, dost ve müttefik bütün ülkelerin denizaltı ve personelini kurtarmaya muktediriz. Türk Deniz Kuvvetleri geride hiç kimseyi bırakmaz. Biz bildiğiniz gibi milli fırkateynimizi yaptık. İstif sınıfı fırkateynimiz İstanbul. Milli korvetlerimizi yaptık, milli mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız, milli çıkarma gemilerimizi yaptık. Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz. Milli denizaltımızın da inşa faaliyetleri çok iyi gidiyor ve sadece platform olarak değil, aynı zamanda o platformlarda kullanacağımız milli güdümlü mermimizi yaptık, Atmaca. Milli torpidomuzu yaptık, Akya. Milli mayınımızı yaptık, ilk defa Türk mayınımızı yaptık, Malaman mayını. Hem platform yapıyoruz hem de bu platformlarda kullanacağımız milli ve yerli güdümlü mermilerimizi, roketlerimizi, torpidolarımızı yapıyoruz."

Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin bölgesel bir güç olmanın ötesinde dünya donanmaları içerisinde gerek milli gemi üretme gerek milli silah ve sistem üretme konusunda çok ön sıralarda yerini aldığını dile getirdi.

"Deniz teknolojisinde yapay zeka dönemi"

Deniz Kuvvetlerinin teknolojik dönüşümüne de değinen Tatlıoğlu, daha önce Gölcük, İstanbul ve İzmir tersaneleri bulunduğunu, son dönemde Mersin ve Aksaz tersaneleri ile bu sayıyı 5'e çıkardıklarını vurguladı.

Askeri tersanelerin askeri gemi üretmeye devam ettiğine dikkati çeken Tatlıoğlu, "Onun haricinde proje dizayn ofisimizi ve yapay zeka merkezimizi çok büyüttük. 'Teknolojiyi gemilerimizde en iyi nasıl uygularız'dan yola çıkarak bu seviyeye geldik. Artık yapay zeka ile kumanda edebildiğimiz akıllı gemi dizaynına geçtik ve bu konuda Deniz Kuvvetleri olarak çok iyi bir durumdayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ercüment Tatlıoğlu, Denizcilik, Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

