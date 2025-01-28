Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'dan Yapısal Değişim Çağrısı

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(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, " Türkiye'nin yapısal değişikliğe ihtiyacı var. Siyasetten başlayarak değişim dönüşüme ihtiyacı var. Bunu yapamadıktan sonra sadece, iktidar değişir, parti değişir, isim değişir; sonuç değişmez. Fark burada ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki 'süreli siyaset olsun, milletin problemleri, milletin dertleri öncelensin.' Süresiz siyasette de işte Tayyip Bey gibi 2028'i, 2029'u gösterir. Artık yeter" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, ülke gündemine ve siyasetine ilişkin açıklama yaptı. Çayır, şunları kaydetti:

"Yüce Türk milleti, gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Siyasetin artık bir yerleri elde edebilmenin yolu olduğu dönemlerden geçiyor. Ülke ve milletimiz zorda. Milletin kaynaklarını şu veya bu şekilde kendisine döndürmüş bir yapı var. Bu yapıyı bozmak gerek, artık yeter. Bu şekilde ülkenin geleceği kucaklaması, dünyada olup bitenleri kavrayıp ileriye taşıması mümkün değil. Tam da bizim yıllardır söylediğimiz hastalığın bir resmi. Tayyip Bey diyor ki; işte Van Kongresi'nde konuşuyor '2028'de yüzde 50'nin üzerinde yeniden geliyoruz sonra 2029'da belediyelerin üçte ikisini alacağız.' ya şu an milletimizin, Türkiye'nin problemi bu değil ki. Sen süresiz siyaset hastalığına bulaşmışsın ve onu içerisinde debeleniyorsun. Milletin problemini, açlığını, insanca yaşamını, özgürlüğünü, fikir özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, kendini ifade etme hakkını bahsetsene. Yok. Varsa yoksa 'gücü elimde tutayım, kimseyle paylaşmayayım, bir daha başkan olayım bir daha Cumhurbaşkanı olayım, bir daha kazanayım'. Bu mu ya bu mu?

22-23 yıl sonra bir ülkeyi yönetenin dönüp bize 'ben sizi hayat pahalılığından kurtaracağım, enflasyonla baş edeceğim, enflasyonu ezeceğim' demesi ne kadar inandırıcı olabilir ki? Yönetimin başından bizim beklentimiz nedir? Halkın beklentisi nedir? Hayatımızı kolaylaştırması ya. Kahramanlığa gerek yok kardeşim. Sen beni nasıl haysiyetli onurlu bir şekilde yaşatacaksın? Benim geleceğimle ilgili hiçbir endişe duymadan yaşamamı nasıl sağlayacaksın? Bununla ilgili bir söz yok, bununla ilgili bir bakış açısı yok, doğruluk yok, çözüm yok. Ne var? Masal anlatıyorlar bildiğin masal. Kafayı değiştirmedikten sonra, süreli siyasete geçmedikten sonra siyaseti hizmet yolu yapmadıktan sonra ha sen gelmişsin ha başkası gelmiş, ne yazar.

Türkiye'nin yapısal değişikliğe ihtiyacı var. Siyasetten başlayarak değişim dönüşüme ihtiyacı var. Bunu yapamadıktan sonra sadece, iktidar değişir, parti değişir, isim değişir; sonuç değişmez. Fark burada ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki 'süreli siyaset olsun, milletin problemleri, milletin dertleri öncelensin.' Süresiz siyasette de işte Tayyip Bey gibi 2028'i 2029'u gösterir. Neyi gösterir? Milletin problemi, milletin derdi, milletin devasını değil. Neyi söyler? Nasıl iktidar olacağını, iktidarının devamını ifade eder. Artık yeter. Sözümüzü bütün toplumun duyması lazım. Çare var vallahi var billahi var. Yeter ki umutsuzluğa gerek yok. Bu sırtımızdan kamburları atalım ve büyütelim, bu sesi şu an söylediğim bu sesi büyütelim. Temel isteğimiz bu. Siyaset yapma sebebimiz de bu."