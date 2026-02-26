Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Sayın Devlet Bahçeli'nin Söylediklerini Anlamak Güç. Statü Ne Demek? Statüsü Teröristtir"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır , "Sayın Devlet Bahçeli 'nin söylediklerini anlamak güç. Statü ne demek? Milletin anlayacağı dille konuş. Adam içeride yatıyor, milletin anasını ağlatmış, insanları katletmiş. Katlederken de herhangi bir ölçüsü olmamış. Siz tutuyorsunuz buna bir 'statü lazım' diyorsunuz. Statüsü var, statüsü canidir, teröristtir. Statüsü, bu ülkeyi bölmeye çalışan dış güçlerin maşasıdır" dedi.Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağının Balıkesir'de düşmesi sonucu şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a rahmet dileyen Çayır, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Bu, toplum ve insanlık vicdanında hep yara olarak kalacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, grup toplantısında "PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" şeklindeki sözlerini tepki gösteren Çayır, "Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediklerini anlamak güç. Statü ne demek? Kim sana bu akylı verdi? Milletin anlayacağı dille konuş. Adam içeride yatıyor. Milletin anasını ağlatmış, insanları katletmiş. Katlederken de herhangi bir ölçüsü olmamış. Siz tutuyorsunuz buna bir 'statü lazım' diyorsunuz. Statüsü var, statüsü canidir, teröristtir. Statüsü, bu ülkeyi bölmeye çalışan dış güçlerin maşasıdır. Siz bu teröriste statü talebinde bulunurken dileğiniz, niyetiniz, amacınız, derdiniz nedir? Söyle de bilelim" diye konuştu.

"Hiç haberimiz olmadan bizi soyup soğana çeviriyorlar"

Trafik cezaları ve vergi artışlarına da değinen Çayır, "İşi gücü bırakmışlar yollara pusu kuruyorlar. Durmadan, 24 saat millete ceza kesiyorlar. Neredeyse trafik cezalarının geliri bütçenin birçok kaleminden fazlalaşmaya başladı. Vergiyi bile tuttuğundan alıyor kaçandan alamıyor. Benim aldığım benzinin vergisiyle Koç'un, Sabancı'nın aldığı vergi dilimi aynı. Ben yolculuk yapıyorum benzin almışım, öbürü üretim yapıyor onun da vergisi aynı. Hiç haberimiz olmadan bizi soyup soğana çeviriyorlar. Adına vergi diyorlar. Bize hizmet etmiyorlar vergilerle birilerini zengin ediyorlar" diye konuştu

"Bu iktidar, 28 Şubat darbesinin postmodern darbesinin eseridir"

"Laiklik Bildirisi" imzacılarına da tepki gösteren Çayır, şu görüşleri dile getirdi:"

"Bazı üniversite hocaları, gazeteciler, yazarlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptıklarını öne sürerek laiklik elden gidiyor diye protokolu yayınlamışlar. Bu ve benzeri girişimcilere buradan seslenmek istiyorum. Siz aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın düzeninin devamına destek veriyorsunuz. Bu filmi biz 28 Şubat'ta seyrettik. 'Laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor, irtica hortladı' diye olmadık bir takım girişimlerde bulundunuz. Millete savaş açtınız. Açtığınızda da işte eseriniz ortada. Yapmayın aklınızı başınıza alın. Elbette ki yanlışlar varsa söyleyebilirsiniz ama demode olmuş bu tür yaklaşımlarla siz neyin peşindesiniz? Adam çıkıyor 'ne güzel imkanlar bana geldi, tam oynayacağımız bir oyuncağı buldum' diyor. Tam da istediği ortam zaten. Onun için bir şeyi protesto ederken, mahallenin durumuna bakın. İşte dışarıdan müdahalelerle, Amerika'nın birtakım dürtmesiyle eser bugün karşımızda. Bu eser Türkiye'nin hak ettiği bir eser değil. Bu iktidar, 28 Şubat darbesinin postmodern darbesinin eseridir."

"Milletin parasını bir ağa mı verecek? Millet verecek, millet"

Remzi Çayır, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin belirlenme sürecine ilişkin yönteme de tepki gösterdi. Çayır, şöyle konuştu:

"Yakında bayram var. Bayramda emekliler Hazine'den ikramiye alıyor. İlgili kurum, kuruluş, bakanlık bir karar veriyor misal emeklilere bayramda beş lira vereceğiz diyor. Yandaşlar çıkıyorlar ortaya 'ağamızın daha son sözü var, ağamıza el tutulmaz' diyorlar. Ülkeye bak, ağa cebinden mi veriyor? Milletin parasını veriyor, kendi parasını mı veriyor? Hem bu yaklaşım Orta Çağ yaklaşımıdır. Yasalarla ve hukukla yönetilen toplumlarda bu tür yaklaşımlar olmaz. Yasa ne diyorsa onu verir. Milletin parasını bir ağa mı verecek? Millet verecek, millet. Bundan Türkiye'nin kurtulması lazım."