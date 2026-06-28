Millilerden Harika Gelmek!

(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında, ilk iki seti kaybetmesine rağmen Arjantin'i 3-2 yenerek organizasyondaki dördüncü galibiyetini elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta üçüncü maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti.

İlk iki seti kaybetmesine karşın mücadeleyi çevirmeyi başaran ay-yıldızlılar, VNL'deki yedinci maçında dördüncü galibiyetine ulaştı. Arjantin ise turnuvadaki beşinci yenilgisini aldı.

Milli takım, VNL'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son karşılaşmasında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.