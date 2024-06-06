Milyonlar Kabe'ye kavuştu, ilk dualar Filistin için yapıldı - Son Dakika
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Milyonlar Kabe'ye kavuştu, ilk dualar Filistin için yapıldı

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen milyonlarca hacı adayı, Kabe'ye ulaştı. Hacılar, umre tavafı ve vacip olan say'ı yaptıktan sonra Filistin'deki zulme son verilmesi için dualar etti. Bu yıl Suudi Arabistan'ın organizasyonda iyileştirmeler yapması dikkat çekiyor.

06.06.2024 12:24
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- Milyonlar Kabe'ye kavuştu

Hac için Mekke'i Mükerreme'ye gelen 3 milyondan fazla hacı adayının Beytullah'daki ilk duaları, bombardıman altındaki Filistinli kardeşleri için oldu

MEKKE - Hac farizasını yerine getirmek için mübarek beldelere gelen milyonlarca hacı adayı, Kabe'ye kavuştu.

Hicri 1445 yılının hac dönemi başladı. Kura ile mübarek beldelere gitmesi belirlenen yaklaşık 5 milyon hacı adayına özel hac vizeleri çıkartıldı. Memleketlerinden uçaklar ile ilk olarak Cidde'ye gelen müslümanlar, havalimanından yola çıkarak 95 kilometre uzaktaki Kabe'ye Telbiye okuyarak, Lebbeyk nidaları ile geldiler. "Geldik Allah'ım sana geldik" manasındaki Telbiye duasını yol boyunca okuyan hacı adayları, büyük bir coşkuya kavuşuyorlar. Telbiye, "Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülke, la şerike lek" sözleri ile getiriliyor. Bugün itibariyle Kabe'ye ulaşan 3 milyondan fazla hacı adayı, beyaz iki parça ihramları ile umre tavafı ve vacip olan bu tavafın say'ını yaptıktan sonra Allah-ü Teala'ya niyazda bulundular. Bu sene Kabe'de ilk edilen dua ise, Filistin'deki müslümanların uğradıkları zalimce saldırıların son bulması oldu. Milyonlarca müslüman ellerini semaya açarak vahşi soykırımın bitmesi için gözyaşı dökerek dualar etti. Bu sene yaklaşık 5 milyon kişinin hac farizasını yerine getireceği bildirildi. Kameri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe günü, 16 Haziran Pazar tarihinde, Mekke'ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat Ovasına çıkıp vakfe durup haccın en önemli farzını yerine getirecek olan müslümanlar, 17 Haziran Pazartesi günü de kurbanların kesilip, ziyaret tavafını tamamlayarak hacı olacaklar. Bu arada 3 gün boyunca cemerat denilen bölgede sembolik olarak şeytan taşlanacak. İstanbul'dan Beytullah'a gelen Türk hacı adaylarından Erhan Öztürk ise, genç yaşta Hac yapmanın mutluluğunu yaşadı. Hac vazifesini yerine getirmek isteyenlerinde bu mübarek beldelere tez zamanda kavuşmasını isteyen Erhan Öztürk, ilk duasının ise Filistin ve Doğu Türkistan'da zülüm gören müslüman kardeşleri için olduğunu söyledi. Bu yıl Suudi Hac Bakanlığı'nın organizasyonda ciddi iyileştirmeler yapması dikkat çekiyor. Daha fazla dijital uygulamayı devreye alan Suudi Arabistan, hacı adaylarının havalimanlarından girişlerini kolaylaştırıp, hızlandırdı. Ayrıca Mekke'i Mükerreme'deki otellerden Harem bölgesine olan ve Mikat mahallerine olan servislerin kalitesi ve düzeni iyileştirildi. Şehrin çevre düzenlemesi, ışıklandırma ve temizliği konusunda büyük gelişmeler gözleniyor. Hacı adayları umre tavaf ve saylarını yaptıktan sonra Arafat'a çıkmak için beklemeye başladılar. Bu arada nafile tavaflar ve Kuran'ı kerim okuyup Beytullah'da dualar ederek vakitlerini değerlendiren hacı adayları bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak, yakınlarının ruhuna hediye ediyorlar.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Filistin, Mekke, Hac, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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