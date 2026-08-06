Milyonlarca emeklinin maaşında kesinti yapılacak! Tutar netleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yılbaşından bu yana uyguladığı prim borcu kesintilerine ilişkin ayrıntılar netleşti. Sonradan tespit edilen Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı prim borçları; emekli, dul ve yetim aylıklarından doğrudan tahsil edilebilecek. Kesintilerde ise yasal sınırlar esas alınacak.

SONRADAN TESPİT EDİLEN BORÇLAR MAAŞTAN KESİLECEK

SGK'nın yürüttüğü uygulama kapsamındaki soru işaretleri son bilgilendirmelerle yanıt buldu. Yılbaşından bu yana yürürlükte olan sisteme göre; geçmişe dönük prim borçları, kişilere aylık bağlandıktan sonra tespit edilse dahi maaşlardan tahsil edilebilecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Görevlisi Tarkan Özçetin, şu ifadeleri kullandı: "Gerek Bağ-Kur, gerek Emekli Sandığı, gerekse SSK diye bildiğimiz prim borçları varsa, bu prim borçlarına ilişkin de kesintiler yapılabiliyor. SGK, bu borçları emekli aylığı bağlandıktan sonra tespit ederse maaştan tahsil yoluna gidebilecek."

KESİNTİ ORANLARINDA YASAL SINIR

Kurum tarafından sonradan tespit edilen borçlar için maaşlara uygulanacak kesinti oranlarında belirli sınırlar bulunuyor. Maaştan yapılacak tahsilatın üst sınırını açıklayan Özçetin, düzenlemenin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Kesintilerin en fazla maaşın dörtte biri oranında olabileceği, yine yapılacak bu kesintilerin de maaşların yüzde 10'unu aşamayacağına ilişkin düzenleme söz konusu."

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR İÇİN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Düzenleme kapsamında birden fazla aylık alan vatandaşlar için kesintiler her aylık üzerinden ayrı ayrı değerlendiriliyor. Yasal kurallara göre kendi emekli aylığını alan bir kişiye başkasının borcu yüklenmiyor; ancak vefat eden eşten dolayı borç bulunması durumunda her iki aylığa da ayrı kesinti uygulanabiliyor. Tarkan Özçetin, bu duruma ilişkin şu örneği verdi: "Hem eşinin prim borcu daha sonra tespit edilirse hem de kendisinin prim borcu varsa, kendi maaşından yüzde 10, vefat eden eşinden dolayı aldığı maaştan da yüzde 10 oranında bu prim borcuna karşılık kesinti yapılabileceğine ilişkin düzenleme söz konusu."