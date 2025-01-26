Kartalkaya'da yanan otelin mimarı serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartalkaya'da yanan otelin mimarı serbest bırakıldı

Geniş Video İzle

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin mimarı Ali Bilir, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

26.01.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de olduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Savcılık soruşturmayı genişleterek Ergül'ün Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Oteli'ni de incelemeye aldı. İncelemede ikinci otelde de aynı ihmallerin olduğu ortaya çıktı. Otele düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'ı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 oldu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİ ADLİYEYEDE

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye Personeli İrfan Gazelle Müdürü Ahmet Demir, İç Mimar Ali Bilir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

MİMAR SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden emekli mimar Ali Bilir (72), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kartalkaya\'da yanan otelin mimarı serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

Kartalkaya, Ali Bilir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Mimar, Hukuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da yanan otelin mimarı serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Security Spcialist:
    Maşallah çihapeli Bolu Belediye başkanı Tanju özçan. Torpille bir kuzenini Belediye Başkanı, diyer kuzenini İtfaiye başkanı. Annanıda Polis Başkanı yapaydın bari :) 69 153 Yanıtla
    Trgtyldz:
    sanki akp de torpil yok adam bütün akrabalarını bakan yaptı daha ne yapsın 4 1
    VillaUmut:
    Bu IQ ve bu yazı dili ile düşünce belirtiliyor ya böyle dünyanın aq :) 3 0
    zoro beyi:
    Ha 78 kişinin ölme sebebi bu demi yani.. Oğlum adamın yaptığı etik değil ama bunun bu yangınla ilgisi yok masal anlatmayın 1 0
    Mustafa Turgut:
    anında 100 dislike, tabi ki adminin operasyonu 1 0
    ayhan kından:
    dogru soyluyorsun paranin basinada damati koymuslardi 1 0
  • Mustafa Sagdic:
    security süper embesilsin. 35 11 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Valla hiç kimse ksb. Nasıl, Asker, Polis, jandarma, Savçı, Doktor, Piskolok okumadan Torpille olunmuyorsa, İtfaiye de Torpille olaçak bir is değil. 23 11 Yanıtla
  • efe efe:
    Security bunu reis duymasın biliyorsun damadını bakan yapti ?????? 28 5 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Bolu belediyesini sona bırakmış çünkü adamların suçu yok bunu herkes biliyor 12 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
03:46 İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine doğru geçiyor İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:49:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kartalkaya'da yanan otelin mimarı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.