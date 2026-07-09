Muratpaşa Belediyesi, Mimar Nejat Üreğen'in Adını Kaleiçi'nde Yaşatacak

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın tarihi dokusunun korunmasına ve Kaleiçi restorasyon çalışmalarına önemli katkılar sunan mimar Nejat Üreğen'in adını, Selçuk Mahallesi İzmirli Ali Efendi Sokak'taki parka verdi. Törende, Üreğen adına hazırlanan büstün açılışı da gerçekleştirildi.

Selçuk Mahallesi İzmirli Ali Efendi Sokak'ta mimar Nejat Üreğen için düzenlenen törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Üreğen'in ailesi, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Fatmagül Yalçınkaya, eski Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Bülent Baykal, araştırmacı yazar Emin Altıner, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri, çok sayıda kent sakini katıldı.

"KALEİÇİ'NİN KORUNMASINA ÖMRÜNÜ ADADI"

Törende konuşan Başkan Uysal, Üreğen'in Antalya'nın kültürel mirasının korunmasına büyük katkılar sunduğunu belirterek, merhumu "şehrine çok güçlü hizmet etmiş, çok kıymetli bir sanatçı ve mimar" sözleriyle andı. Üreğen'i meslek yaşamını Kaleiçi'nin korunmasına adadığını söyleyen Uysal, Kaleiçi'nin Avrupa ve Avrasya'nın en önemli yaşayan antik kentlerinden biri olduğunun altın çizdi.Uysal, "Bu park aynı zamanda önemli bir mesaj da taşıyor. Gelecek kuşaklar kültür mirasını koruma bilincini Nejat Üreğen gibi insanların anısını yaşatarak hatırlayacak" dedi.

"GEÇMİŞİ GELECEĞE BAĞLAYAN KÖPRÜYÜ AYAKTA TUTTU"

Merhum mimarın kızı mimar Serçin Üreğen Aydoğan ise parkın açılışının kendileri için yalnızca bir isim verme töreni olmadığını belirtti. Aydoğan, "Bugün burada sadece bir parkın açılışını değil, bir evlat olarak gururla, bir meslektaş olarak da büyük bir hayranlıkla bağlı olduğum canım babamın adını kentin tarihine kazandırdığımız özel bir anı paylaşıyoruz" diye konuştu.

Çocukluğundan itibaren babasının Kaleiçi'nin korunması için verdiği mücadeleye tanıklık ettiğini dile getiren Aydoğan, "Bugün adını taşıyan bu park, yıllarca hayatını adadığı, projelendirdiği ve değer kattığı Kaleiçi'nin tam kalbinde yer alıyor. O sadece binaları restore etmedi, Antalya'nın geçmişini geleceğe bağlayan köprüyü ayakta tuttu" ifadelerini kullandı.

Aydoğan, babasının anısını yaşatan Uysal'a, belediye meclisine ve parkın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese ailesi adına teşekkür etti.

MİMARLIK CAMİASI İÇİN ANLAMLI TÖREN

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Fatmagül Yalçınkaya da kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Üreğen'in adının Kaleiçi'nde yaşatılmasının mimarlık camiası için büyük anlam taşıdığını söyledi. Yalçınkaya, "Kent için çok önemli bir büyüğümüzün adının burada bir parka verilmesi bizim için büyük bir onur. Sayın Başkanımıza ve belediye meclisine teşekkür ediyoruz" dedi.

KALEİÇİ'NİN KORUNMASINA BÜYÜK KATKI SUNDU

Eski Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Bülent Baykal ise Nejat Üreğen'in Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı sürecinden başlayarak çok sayıda tarihi yapının korunmasında görev aldığını paylaştı. Valilik binası başta olmak üzere birçok yapının restorasyonunda emeğinin bulunduğunu belirten Baykal, aileye başsağlığı dileyerek parkın hayata geçirilmesinden dolayı Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.

Araştırmacı yazar Altıner de Üreğen'in yaşamı boyunca Antalya'nın tarihini koruduğunu belirterek, "Şimdi onun hayata geçirdiği Yivli Minare Kaleiçi'ni koruduğu gibi onu da korumaya devam edecek. Biliyorum ki, bir elinde defne dalı, bir elinde sevdaları, gökyüzünden seyrediyordur aşık olduğu Antalya'yı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mimar Nejat Üreğen'in adına hazırlanan büstün açılışı gerçekleştirildi.

NEJAT ÜREĞEN KİMDİR

1956 yılında doğan Nejat Üreğen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında kendi mimarlık bürosunu kuran Üreğen, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin uzun yıllar üyesi olarak Antalya başta olmak üzere Burdur ve Hatay'da çok sayıda projeye imza attı. Kültürel mirasın korunması ve tarihi yapıların restorasyonu alanındaki çalışmalarıyla tanınan Üreğen, 6 Haziran 2025'te hayatını kaybetti.