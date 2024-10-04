Mimar ve Mühendislere KOSGEB Destekleri Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mimar ve Mühendislere KOSGEB Destekleri Anlatıldı

Diyarbakır'da KOSGEB, mimar ve mühendisleri destek programları hakkında bilgilendirdi.

04.10.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki mimar ve mühendislere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek programları anlatıldı.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince yapılan açıklamaya göre, "Biz Bize Konuşmalar Projesi" kapsamında şube binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan KOSGEB İl Müdürü Vedat Güler, mimar ve mühendislerden oluşan katılımcılara girişimci ve KOBİ'lerin faydalanabilecekleri destek programlarını anlattı.

MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, başta üyeleri olmak üzere girişimcilerin KOSGEB'in sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenlediklerini belirtti.

Mimar ve mühendislerin gelişimi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sönmez, şöyle dedi:

"Girişimcilik ve inovasyona önem veren bir yaklaşımla çalışıp istişare kültürünü yerleştirerek, ortak akıl düsturu ile faaliyetlerde bulunuyoruz. Ülke ve ilimiz için değer üretme, inovasyon ve girişimciliği destekleme, gençlere mesleklerin inceliklerini öğretmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Hayata geçirecekleri projelerle topluma ve meslektaşlarına katkı sağlayacaklarını dile getiren Sönmez, çalışmalarında desteklerini esirgemeyen kamu kurumlarının temsilcilerine teşekkür etti.

KOSGEB İl Müdürü Güler ise, projelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi, toplantıyı gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kosgeb, Eğitim, Güncel, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimar ve Mühendislere KOSGEB Destekleri Anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mimar ve Mühendislere KOSGEB Destekleri Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement