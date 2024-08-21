Mimar ve sanatçı Beste Aykut'un Japonya'nın Yankıları: Kentsel ve Doğal Zıtlıkların Sanatı sergisi

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Mimar ve sanatçı Beste Aykut'un " Japonya'nın Yankıları: Kentsel ve Doğal Zıtlıkların Sanatı" fotoğraf sergisi, Frej Coffee & Arthouse'da 23 Ağustos'ta açılacak.

İstanbul Galata Üniversitesi ve Frej Coffee & Arthouse'un iş birliğinde hazırlanan sergi, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında hayata geçirildi.

Japonya'nın derin ruhunu ve zengin kültürünü, doğa ile mimari arasındaki çarpıcı zıtlıklar aracılığıyla fotoğraf sanatıyla sunan sergide, analog makineyle çekilmiş siyah-beyaz 50 fotoğraf yer alacak.

Ülkenin dingin doğal manzaralarından hareketli şehir hayatına kadar geniş bir yelpazeyi yansıtan eserlerin görülebileceği sergi, 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.