2026 Akdeniz Oyunları’ndan Bursa’ya gümüş madalya

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, İtalya'da gerçekleştirilen 2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'ye ve Bursa'ya gümüş madalya gururu yaşattı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda bocce volo basamak disiplininde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mine Türker, önemli bir başarıya imza attı.

Daha önce dünya ikinciliği bulunan başarılı sporcu, ilk kez yer aldığı Akdeniz Oyunları'nda altın madalyayı sadece iki sayı ile kaçırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.