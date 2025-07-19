Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüsün dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kemal D. idaresindeki 16 RP 436 plakalı minibüs, Pazaryeri- Bursa kara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dere yatağına düştü.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Pazaryeri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Minibüs Dere Yatağına Düştü: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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