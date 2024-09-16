Minibüs Şoförü Silahla Öldürüldü

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İzmir'in Bornova ilçesinde minibüs şoförünü silahla öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alsancak-Bornova hattında çalışan 35 M 8569 plakalı minibüsün şoförü D.A'nın 28), 13 Eylül'de Evka-3 Mahallesi'ndeki dolmuş durağında minibüsün içinde boynundan vurularak öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, D.A'yı öldüren şüphelinin A.Y. (19) olduğunu, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde yaşadığını belirledi.

Şüpheli, dün gerçekleştirilen operasyonda suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, minibüse binen zanlının bir süre minibüs şoförüyle konuştuğu ve sonrasında silahıyla ateş ettiği anlar yer alıyor.