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Minibüs şoförü taksi şoförüne silah gösterdi, kavga çıktı - Son Dakika
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Minibüs şoförü taksi şoförüne silah gösterdi, kavga çıktı

Fatih'te minibüs şoförü ile taksi şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Minibüs şoförü, taksi şoförüne silah göstererek kavga çıkmasına neden oldu. Kavgayı gören mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Minibüs şoförü taksi şoförüne silah gösterdi, kavga çıktı
28.12.2023 - 10:20,  Güncelleme: 10:32
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FATİH'te minibüs şoförü ve 1 kişi iddiaya göre, yol verme tartışmasına girdikleri taksi şoförüne silah gösterdi. Taksi şoförünün darbedildiği kavgada, mahalle sakinleri tarafları ayırdı. Taksi şoförünün darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Dolap Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, farklı bir caddede başlayan yol verme tartışmasında minibüs şoförü taksi şoförüne önce silah gösterdi. Dolap Sokak'ta tekrar karşılaşan taraflar bu kez kavga etmeye başladı. Minibüsten inen 2 kişi, taksi şoförünü darbetti. Çevredeki bir vatandaş, kavga edenlerin arasına sandalye koyarak duruma müdahale etti. Kavga sırasında 1 kişi burnundan yaralandı.Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Mahalle sakinlerinden Zülküf Alparslan, "Duyduğumuza göre taksiyi sıkıştırıyorlar belediyenin orada. Daha sonra olay buraya kadar taşınıyor. Biz de komşular olarak araya girdik ayırmaya çalıştık. Hatta bir arkadaşın da burnunu kırdılar. Ekipler geldi, tarafları aldılar götürdüler. Taksici, 'Bana silah çekildi' dedi. Öğrendiğimiz kadarıyla yol verme kavgası. Olay buraya taşınınca biz de araya girdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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