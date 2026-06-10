Minibüs Şoförü Yolcu Taşırken Video İzledi

ESENYURT- Küçükçekmece arasında yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, yolculuk boyunca sanal medyadaki bir platformdan video izledi. Şoförün yolcuların hayatını riske attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt-Küçükçekmece hattında çalışan bir minibüs şoförünün, yolculuk sırasında araç paneline aparatla tutturduğu cep telefonundan video izlediği görüldü. Kulaklık takan minibüs şoförünün, bu şekilde uzun süre ilerlediği görüldü. Şoför, yolculuk boyunca telefondan video izlemeye devam etti. Şoförün minibüsteki yolcuların hayatını tehlikeye attığı anlar başka bir yolcu tarafından görüntülendi.