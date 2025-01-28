Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alama köyü mevkisinde Aydın K. yönetimindeki traktörle sürücüsü öğrenilemeyen 60 KD 009 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada devrilen traktörün sürücüsü Aydın K. ile Adil A. ve Selim Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Minibüs-Traktör Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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