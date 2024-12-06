Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi'nde A.D. idaresindeki 78 M 6030 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan N.K, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Minibüs Yaya Çarptı: Bir Yaralı - Son Dakika
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