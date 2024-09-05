Minik Ata'nın çöp kamyonu ilgisi - Son Dakika
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Minik Ata'nın çöp kamyonu ilgisi

Düzce'de çöp kamyonlarına büyük ilgi duyan 4 yaşındaki Ata'ya, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sürpriz yaptı. Her gün büyük bir heyecanla çöp kamyoununu bekleyen ve selamlayan Ata'ya oyuncak hediye ettiler.

05.09.2024 19:50
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Minik Ata'nın çöp kamyonu ilgisi

-Her gün heyecanla beklediği çöp kamyonu, bu kez ona hediye getirdi

DÜZCE - Düzce'de çöp kamyonlarına büyük ilgi duyan 4 yaşındaki Ata'ya, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sürpriz yaptı. Her gün büyük bir heyecanla çöp kamyonunu bekleyen ve selamlayan Ata'ya oyuncak hediye ettiler.

Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Ata Acar, çöp kamyonlarına ilgisi ile dikkat çekiyor. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonunu her gün büyük bir heyecanla bekleyen ve her gördüğünde büyük bir sevinç yaşayan Ata, kamyonu selamlayarak, ekiplerle sohbet ediyor. Ata'nın bu ilgisine ve sevgisine duyarsız kalmayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Ata'ya bir sürpriz yaptı. Her gün olduğu gibi yine çöp kamyonunu bekleyen ve selamlayan Ata'ya ekipler tarafından oyuncaklar hediye edildi. Sürpriz karşısında oldukça sevinen Ata, temizlik ekiplerine teşekkür etti.

Çöp kamyonu şoförü Zekvan Güler, ekibi ile birlikte sokakları gezerken ilginç ve güzel şeylerle karşılaştıklarını, bunlardan birinin de küçük Ata olduğunu söyledi. Ata'nın kendilerini her gün heyecanla karşıladığını ifade eden Güler, "Ata kardeşimiz bizim sabah ve akşamki turlarımızda bizi dikkatlice izliyor ve gelmemizi dört gözle bekliyor. Biz de onu camda veya balkonda gördüğümüzde çok seviniyoruz" dedi.

"Çöp arabası sokağa girdiğinde çığlık çığlığa"

Anne Betül Acar, oğlunun çöp arabalarına bebekliğinden bu yana büyük ilgi duyduğunu anlatarak, "Gördüğü zaman çok heyecanlanıyor. Her sabah 09.00 gibi çöp aracı geçiyor. Camda onları bekliyor. Öğlenden sonra tekrar geçiyorlar. Bu sefer de bahçede bekliyor. Arka sokaktan geçerken sesini duyuyor. O anda biz kapının önüne çıkıyoruz, bizim sokağa girene kadar beklemeye başlıyoruz. Çöp arabası bizim sokağa girdiğinde zaten çığlık çığlığa, buraya gelene kadar çok mutlu oluyor. 'Ağabeylerim geliyor' diye bağırmaya başlıyor. Onlara el sallıyor, öpücük atıyor, muhabbet ediyor. Çok güzel karşılıyor. Onlar da sağ olsunlar Ata ile muhabbet ediyorlar, gönlünü yapıyorlar. Ata da çok mutlu oluyor. 'Beni gördüler, el salladılar, muhabbet ediyorlar' diyor" ifadelerinde bulundu.

"Ata dünyanın en mutlu insanı oluyor"

Dede Metin Parlak'ta, Ata'nın çöp arabalarına ilgisinin tutku derecesinde olduğunu belirterek, "Aracın hareketi çok ilgisini çekiyor. Müthiş bir tutku var. Büyüyünce ne olacaksın dedim, 'temizlikçi olacağım' dedi. Hep sesi takip ediyor, hiç kaçırmıyor. Arkada da otursa, başka bir şeyle de oynasa hemen fırlıyor, ilk işi kapıya gelmek. Araç çöp konteynırını alırken korna çalıyor, ışık yakıyor, birkaç saniye duruyor ama o sürede Ata dünyanın en mutlu insanı oluyor, seviniyor. Eğer sesi duyup da yetişemezse ağlamaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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