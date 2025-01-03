Minik Girişimcilerden SMA Hastası Burçe Bebek için Kermes

Güncel

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi kreşlerinde yürütülen 'Girişimci Çocuklar Projesi' ile pazar alanlarında satış yapan minik öğrenciler, bu hafta tezgahlarını, SMA hastası Burçe bebek için kurulan kermeste açtı.

Alanya Belediyesi'nin Oba Mahallesi ve Mahmutlar Mahallesi'nde hizmet veren kreşlerinde eğitim gören öğrencilere, girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Girişimci Çocuklar Projesi' devam ediyor. Oba Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi 5 yaş sınıfı öğrencilerinin yürüttüğü proje kapsamında her hafta farklı pazarlarda tezgah açılarak, el emeği ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Minikler, bu hafta tezgahlarını, SMA hastası Burçe bebek için kurulan kermes alanında açtı. Öğrenciler, Burçe bebek için kendi elleriyle yaptıkları ürünleri satarak kampanyaya destek verdi.

Etkinlikte minik öğrencileri, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan da yalnız bırkamadı.

"Tüm geliri, onlar gibi büyüyebilsin, gülebilsin diye Burçe Bebek'e bağışlayacaklar"

Öğrencilere böyle anlamlı bir kermeste yer aldıkları için teşekkür eden Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Girişimci Çocuklar projemiz kapsamında çocuklarımız, ürettikleri tüm ürünleri pazara çıkararak satış yapıyorlar. Bu haftaki çalışmamız Burçe Bebek yararına olsun istedik. Çocuklarımızı yaptıkları ürünlerle beraber kermese getirdik. Burada yaptıklarını satıp tüm geliri, onlar gibi büyüyebilsin, gülebilsin diye Burçe bebeğe bağışlayacaklar. Tüm Alanya halkını bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.