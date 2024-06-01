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Öğrenciler doğanın içinde eğitim gördü

Minik öğrenciler doğa ve hayvan sevgisini uygulamalı öğreniyor

Susurluk'ta eğitim rüzgarı, öğrenciler hayvanlarla ve doğa ile buluştu

BALIKESİR - F sınıfı öğrencileri, eğitim hayatlarına doğanın sıcak kucaklamasında sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamında hayat bilgisi dersinde "Doğada Hayat Teması"nı işleyen minik öğrenciler ve aileleri, Susurluk ilçesi sınırlarındaki Çaylak Şelalesi Mesire Alanı'nda unutulmaz bir gün geçirdiler.

Doğal unsurlar eşliğinde keyifli bir gün geçiren öğrenciler, sınıf öğretmenleri Deniz Altıntaş rehberliğinde şelale alanını keşfettiler. "Ali'ye Göre Gerçek" isimli çocuk kitabıyla gerçekleştirilen "Çocuklarla Felsefe/P4C Uygulaması" ile etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaşayan öğrenciler, doğa içindeki yaşamı yakından tanıma fırsatı buldular. Piknik yapmanın keyfiyle oyunlar oynayan minikler, doğada eğitimin keyifli yönlerini keşfettiler.

Sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş, etkinlik hakkında şunları paylaştı: "Hayat Bilgisi Dersinde 'Doğada Hayat' temasını işliyoruz. Öğrencilerimizle birlikte doğanın içerisinde; öğrencilerimizin eğitimi için Susurluk ilçesinde bulunan Çaylak Şelalesi Mesire alanında bir gün geçirdiler. İlk olarak öğrencilerimizle birlikte şelalenin olduğu yere çıktık ve etrafı gözlemleyerek, doğada bulunan ağaçlar, böcekler, hayvanlar, şelale gibi doğal oluşumları öğrencilere aktardık. Milli Eğitimin müfredatına bağlı kalarak doğanın içerisinde eğitimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte 'Ali'ye Göre Gerçek' isimli çocuk kitabı kapsamında hazırlanan 'Çocuklarla Felsefe/P4C Uygulaması' gerçekleştirdik. Çocuklar doğal ortamlarda kendilerini çok iyi hissediyorlar. Yürüyoruz, konuşuyoruz, çeşitli etkinliklerle sosyal anlamda da gelişim gösteriyorlar. Sınıfımızda öğrendiklerimizi burada tekrar ederek hafızalarında pekişmiş oluyor. Okul ve sınıf dışı eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin öğrencinin sosyal ortamlara olan gereksinimi açısından oldukça önemlidir. Eğitim ve öğretim faaliyetinin okul dışına taşınmasıyla toplumda meydana gelen değişim ve yenilikleri fark etme şansı bulurlar. Bu etkinlikler okul derslerine de olumlu katkı sağlar.Doğa gezileri, öğrencilerin çevrelerindeki mekansal sorunları yerinde analiz etme, gözlem ve yaratıcı fikirler oluşturma açısından katkı sağlamaktadır. Çocukların gözlem yapılmasının bazı faydaları ise öğrencilerin yakın çevrelerini daha iyi tanıma imkanı olur, daha çok duyu organının öğrenmeye katılması sağlanır, öğrencilere gerçek ve hayati bilgiler kazandırır, dikkatlerini artırarak daha fazla odaklanma yeteneklerini geliştirir, gerçek dünya ile okul arasında ilişki kurma becerisi kazanırlar. O yüzden bu tür aktiviteleri sıklıkla yapıyoruz. Aynı zamanda ailelerinin katılımıyla sağladığı etkinlikte doğanın içerisinde çok güzel anılar biriktiriyorlar. Öğrenmenin sadece okulda olmadığını inan bir sınıfız" ifadelerinde bulundu.