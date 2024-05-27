Minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi - Son Dakika
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Minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi

Elazığ'da ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı kıyafetlerin sergilendiği defile, büyük beğeni topladı. İsmet Paşa İlkokulunda, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde 2-K sınıf öğretmeni Göktem Gürbüz öncülüğünde öğrenciler kıyafetler tasarladı. Daha sonra öğretmen ve velilerinin de yardımıyla öğrenciler tarafından hazırlanan atık malzemelerden yapılan kıyafetler, davetlilerin beğenisine sunuldu. Plastik tabak, bardak, şişe, gazete kağıtları, karton, poşet ve pipet gibi geri dönüşüm eşyalarından hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı 'sıfır atık defilesi' renkli anlara sahne oldu.

27.05.2024 20:53
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Minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi

ELAZIĞ - Elazığ'da ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı kıyafetlerin sergilendiği defile, büyük beğeni topladı.

Elazığ'da ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı kıyafetlerden oluşan "sıfır atık defilesi", renkli anlara sahne oldu. İsmet Paşa İlkokulunda, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde 2-K sınıf öğretmeni Göktem Gürbüz öncülüğünde öğrenciler kıyafetler tasarladı. Daha sonra öğretmen ve velilerinin de yardımıyla öğrenciler tarafından hazırlanan atık malzemelerden yapılan kıyafetler, davetlilerin beğenisine sunuldu. Plastik tabak, bardak, şişe, gazete kağıtları, karton, poşet ve pipet gibi geri dönüşüm eşyalarından hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı "sıfır atık defilesi" renkli anlara sahne oldu. Özellikle astronot, ananas, zeka küpü, gazete kağıtları ve plastikten yapılan tasarımlar beğeni topladı. Miniklerin giydikleri renkli ve farklı kıyafetleri, fotoğraf karelerine yansıdı.

"Sıfır atıklarla da kıyafetler yapabileceklerini göstermiş olduk"

Atık malzemelerden güzel ve renkli tasarımlar çıkardıklarını belirten proje sorumlusu sınıf öğretmeni Göktem Gürbüz, "Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hazırlamış olduğumuz atık malzemelerle defile hazırladık. Sıfır atıklarla da kıyafetler yapabileceklerini göstermiş olduk. Bu proje sonucunda çok güzel renkli çalışmalarımız çıktı. Bunun için başta velilere teşekkür ediyorum. Atık malzemelerle de böyle güzel ürünler çıkabileceğini gösterdik. Görüldüğü üzere çok güzel ve renkli tasarımlarımız çıktı. Bunun için biz de velilerimizle birlikte günlerce çalıştık" dedi.

"Dikkat çekmek için içecek kapaklarından böyle üstler, tasarımlar yaptık"

Geri dönüşüme katkı sağlamak için hayata geçirdikleri projeyi beğendiğini dile getiren öğrencilerden Hira Nur Kaplan, "Biz de geri dönüşüme katkı sağlamak için böyle projeler ortaya çıkardık. Dikkat çekmek için içecek kapaklarından böyle üstler, tasarımlar yaptık. Bugün de okulda bunları sergileyerek defile adını verdik. Böyle bir şeyi çok istiyorduk ve oldu" diye konuştu.

Öğrencilerden Esma Çalışkan ise "Ne kadar atık malzeme bulduysak hepsini kullanıp arkadaşlarımızla birlikte kıyafetler tasarladık. Ben prenses olarak güzelce bir elbise ve çanta yaptım. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Geri atık malzemelerinde hakim cübbesi yapan öğrencilerden Fatih Büyükdemir de kendi tasarladığı cübbe ve arkadaşlarının tasarımlarını beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Plastik, Elazığ, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi - Son Dakika

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