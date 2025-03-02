Minik Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Minik Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Proje

Çekmeköy Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, artan yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırarak israfı önlemeye ve duyarlılık geliştirmeye çalışıyor. Yuvamız Çekmeköy Çocuk Gündüz Bakımevleri Koordinatörü Seda Önalan, çocukların bu projeyle hem sosyal sorumluluk kazanmasını hem de hayvan sevgisini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

02.03.2025 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minik yüreklerden büyük duyarlılık

Bu kreşte israf yok, paylaşım var

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler hayata geçirdikleri proje ile gönülleri kazandı.

Çekmeköy Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, iyiliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Kreşte baktıkları "Şifo" adlı kediye yemek verirken farkındalık kazanan çocuklar, "Diğer sokak hayvanlarını nasıl besleyebiliriz?" sorusunu birbirlerine sordu. Bunun üzerine içlerinden biri, "Artan yemekleri sokak hayvanlarına verelim!" diyerek anlamlı bir fikir ortaya attı. Öğretmenlerinin rehberliğinde harekete geçen minikler, yemek saatlerinde artan yemekleri israf etmemek ve sokaktaki canlarla paylaşmak için özel atık yemek kapları hazırladı. Artan yiyecekleri her gün bu kaplara dolduran öğrenciler, Çekmeköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Belediye ekipleri de bu yemekleri sağlık şartlarını gözeterek barınaktaki ve sokaktaki hayvanlara ulaştırıyor. Çocukların duyarlılığı, hem sokak hayvanlarının karnını doyuruyor hem de israfı önleyerek çevreye katkı sağlıyor.

"Çocuklarımız Şifo'yu beslemekten çok mutlu oluyorlar"

Yuvamız Çekmeköy Çocuk Gündüz Bakımevleri Koordinatörü Seda Önalan, okulun maskot kedisi sayesinde bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Aslında her şey Şifoy'la başladı, Şifo bizim okulumuzun maskot kedisi. Çocuklarımız Şifo'yu beslemekten çok mutlu oluyorlar. Diğer hayvanları nasıl besleyebiliriz diye bize sorduklarında biz de bu anlamlı soruya istinaden Veteriner İşleri Müdürlüğümüzle irtibata geçtik ve can dost projemizi hayat geçirdik. Kreşlerimizden çıkan yemekleri arkadaşlarımız paketliyorlar ve Ömerli Mahallemizdeki barınağa götürüyorlar ve hayvan dostlarımıza iletiyorlar. Çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin yanı sıra bu tarz sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Çekmeköy, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:14:51. #7.11#
SON DAKİKA: Minik Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.