Minik Sağlık Elçileri Sağlık Bilgisi Paylaşıyor

Minik sağlık elçileri, arkadaşlarına sağlık hizmetlerini anlattı

"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" Samsun'da başladı

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği" kapsamında ilkokul öğrencilerinden oluşan sağlık elçileri, diğer öğrencilere teorik ve uygulamalı sağlık bilgileri aktardı.

Etkinlik, Samsun Valiliği koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Şenlikte amaç; sağlık okuryazarlığını artırmak, çocuklara sağlık bilinci kazandırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmekti.

300 öğrenciye ağız ve diş sağlığı, 112 acil sağlık hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarmafaaliyetleri, hijyen ve el temizliği, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve aile hekimliği konularında eğitim verildi. Kurulan 9 stantta görevli 18 minik sağlık elçisi, öğrendiklerini yaşıtlarına teorik ve uygulamalı şekilde sundu.

Program hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında ve Sağlık Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı arasında okullardaki sağlık hizmetleriyle alakalı bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı hayata geçirildi. Bu program, 81'inde yapılacak. Bugün ilki Balaç İlkokulu'nda gerçekleşiyor. Burada ilkokul öğrencilerine 2 günlük bir program oluşturuldu. Birinci günde teorik eğitimler veriliyor, ikinci günde uygulamalı eğitimler. Buradaki temel hedef; sağlık okuryazarlığının, sağlık bilincinin artırılması, fiziksel aktivite yapılması, sağlıklı beslenme, diş sağlığı, aile hekimliği, 112, UMKE istasyonu, 112'deki arkadaşlarımızın ne yaptığı, UMKE'nin ne yaptığı, bunlar çocuklara tek tek anlatılıyor. Aynı zamanda çocuklar, 'sağlık elçisi' oluyor. Öğrendiği bilgileri çevresindeki insanlara aktarıyor. Bu program 2025-2026 yılında da Samsun'daki tüm okullarımızda yapılacak. Çocuklarımız, çevresine de ailesine, arkadaşlarına, ağabeyine, teyzesine, amcasına, hepsine bir sağlık elçisi olarak buradaki öğrendiklerini aktaracak" dedi.

Şenlik boyunca birçok öğrenci uygulamalı sağlık eğitimi alırken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri obezite taraması da yaptı.