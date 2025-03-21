Miniklerden Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri, Küçük Şekerler Çocuk Gelişim Merkezi'nin minik öğrencileri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde hazırladıkları hediyeler ile yaşlıları ziyaret eden minik öğrenciler, huzurevine renk kattı.

Minik öğrenciler ve huzurevi sakinleri gün boyunca birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söyledi, dans etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın da eşlik ettiği etkinlikler hem minikler hem de yaşlılar için güzel bir gün oldu.