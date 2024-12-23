Miniklerden Sıfır Atık Farkındalığı

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin bu yıl 3'üncü kez düzenlediği "Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışmasına, Alanya Belediyesi Mahmutlar Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi'nin öğrencileri "Biz de varız" diyerek sembolik olarak katıldı.

Alanya Belediyesi'nin farkındalık oluşturmak ve sıfır atığın önemine dikkat çekmek için düzenlediği "Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışmasına sürpriz bir katılım gerçekleşti. Belediye'nin Mahmutlar Hanife Cebesi Kreş ve Çocuk Akademisi'nin minikleri yarışmaya katılarak "Bizde varız" mesajı verdi. Miniklerin topladığı atıklar, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından teslim alındı.

Mahmutlar Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi Birim Sorumlusu Hüsniye Baysal, "Belediyemizin düzenlediği Sıfır Atık Mutfakta Başlar projesinde Mahmutlar Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi olarak bizler de varız. Bu projede sembolik olarak bulunuyoruz. Amacımız çocuklarımızı çevre bilincine duyarlı bir şekilde yetiştirmek. Daha temiz bir dünya istiyorsak bunun için hep beraber el ele vermemiz gerekiyor. Biz erken yaşta çocuklarımızla beraber buna başladık. Sizler de başlayıp bizlere destek olabilirsiniz. Temiz bir dünya için el ele" dedi.