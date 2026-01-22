Esmek'li Miniklerden Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenlere Anma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esmek'li Miniklerden Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenlere Anma

22.01.2026 16:30  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de ESMEK Oyun Evi'nde eğitim gören çocuklar, Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenleri anmak için 78 kuş evi boyadı ve bu evleri Aktif Yaşam Parkı'ndaki ağaçlara astı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) Oyun Evi'nde eğitim gören minikler, Bolu Kartalkaya yangınının birinci yılında hayatını kaybedenleri anmak için boyadıkları 78 kuş evini, Aktif Yaşam Parkı'ndaki ağaçlara astı.

ESMEK bünyesinde eğitim gören minikler, bir yıl önce Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda üretilen, ESMEK Oyun Evleri'nde eğitim gören çocukların boyadığı 78 adet kuş evi, "Masum Ellerden Umuda" sloganıyla Aktif Yaşam Parkı'ndaki ağaçlara asıldı. Her bir kuş evi, yangında yitirilen bir canı temsil etti.

?Etkinlikte konuşan Meslek Edindirme Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Öncül, yangının toplumda derin bir iz bıraktığını belirterek,"Geçmiş yıllarda ESMEK kurslarımızda gönüllü öğretmenlik yapmış olan Duygu Can'ın çocukları Doruk ve Nehir'in isimlerini bu parkta yaşatmak istiyoruz. Bolu Kartalkaya yangınının birinci yılında kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

?Etkinlik sonunda öğretmenleri ve aileleriyle birlikte parkı gezen çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları yuvaları ağaçlara yerleştirdiler. Gökyüzündeki kuşlara yuva olan bu renkli evler, hem bir anma simgesi hem de doğaya bir hediye olarak parktaki yerini aldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kartalkaya, Eskişehir, Güncel, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esmek'li Miniklerden Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenlere Anma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:17:58. #7.11#
SON DAKİKA: Esmek'li Miniklerden Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenlere Anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.