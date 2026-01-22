Esmek'li Miniklerden Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenlere Anma

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) Oyun Evi'nde eğitim gören minikler, Bolu Kartalkaya yangınının birinci yılında hayatını kaybedenleri anmak için boyadıkları 78 kuş evini, Aktif Yaşam Parkı'ndaki ağaçlara astı.

ESMEK bünyesinde eğitim gören minikler, bir yıl önce Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda üretilen, ESMEK Oyun Evleri'nde eğitim gören çocukların boyadığı 78 adet kuş evi, "Masum Ellerden Umuda" sloganıyla Aktif Yaşam Parkı'ndaki ağaçlara asıldı. Her bir kuş evi, yangında yitirilen bir canı temsil etti.

?Etkinlikte konuşan Meslek Edindirme Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Öncül, yangının toplumda derin bir iz bıraktığını belirterek,"Geçmiş yıllarda ESMEK kurslarımızda gönüllü öğretmenlik yapmış olan Duygu Can'ın çocukları Doruk ve Nehir'in isimlerini bu parkta yaşatmak istiyoruz. Bolu Kartalkaya yangınının birinci yılında kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

?Etkinlik sonunda öğretmenleri ve aileleriyle birlikte parkı gezen çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları yuvaları ağaçlara yerleştirdiler. Gökyüzündeki kuşlara yuva olan bu renkli evler, hem bir anma simgesi hem de doğaya bir hediye olarak parktaki yerini aldı.