Minneapolis kentindeki silahlı saldırıda iki polis dahil çok sayıda kişi yaralandı
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde şehir merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre iki polis memuru dahil çok sayıda kişi yaralandı. Minnesota Valisi Tim Walz, eyalet yetkililerinin yerel kolluk kuvvetlerine destek vermek üzere olay yerinde olduğunu ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını açıkladı.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, Minneapolis şehir merkezinde silahlı saldırı meydana geldiğini bildirdi.
Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtirken, polislerin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı ve daha fazla yaralının var olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.
Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
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