Minsk'te AEB Zirvesi Toplandı - Son Dakika
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Minsk'te AEB Zirvesi Toplandı

27.06.2025 16:41
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AEB toplantısında İran'a yönelik saldırılar eleştirildi, bölgesel entegrasyon vurgulandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun başkanlığında yapılan toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da toplantıya görüntülü mesaj gönderdi.

Genişletilmiş formatta devam eden toplantıda ise AEB'de gözlemci ülke liderleri de yer aldı.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, "İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimindeki nükleer tesislere yönelik saldırılar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) dahil uluslararası hukuku ihlal ediyor." dedi.

İran'ın AEB'de gözlemci statüye sahip olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaşananlardan dolayı toplantıya katılamadığını dile getirerek, "Sayın Pezeşkiyan, direnişinizde yalnız değilsiniz." ifadesini kullandı.

"BMGK ve UAEA, saldırganlara karşı daha sorumlu tutum sergilemeli"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da görüntülü mesajında, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Siyonist rejim 13 Haziran"da İran'a sert şekilde saldırarak yasa dışı terör eylemlerinde bulundu. Bu, İran ve ABD arasında, barışçıl nükleer programıyla ilgili dolaylı müzakereler süreci devam ederken gerçekleşti. Bu esnada, İran'daki barışçıl nükleer tesislere saldırılar düzenlendi. ABD ve siyonist rejimin, UAEA denetimindeki barışçıl nükleer tesislere saldırıları, tüm uluslararası hukuk normlarına aykırı ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi statüsüne telafisi mümkün olmayan zarar verdi."

İsrail'in, İran askerleri ve sivil halka karşı suç işlediğini vurgulayan Pezeşkiyan, sivil altyapıya yönelik saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine ve yaralandığına dikkati çekti.

Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi çerçevesinde hareket ettiğini, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunduğunu belirterek, "Siyonist rejiminin saldırganlığı yanıtsız kalsaydı bu, bölgede kontrolsüz büyük çaplı savaşa yol açabilirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve UAEA, saldırganlara ve savaş kışkırtanlara karşı daha sorumlu tutum sergilemeli. Siyonist rejimin sistematik insan hakları ihlallerine yönelik yatıştırma politikasına karşı koymak lazım." dedi.

İsrail'in saldırılarını kınayan ülkelere minnettar olduklarını dile getiren Pezeşkiyan, AEB toplantısının, üye ülkelerin bu konudaki ortak yaklaşımını dünyaya duyurmak için fırsat yarattığını söyledi.

"İran-AEB arasındaki anlaşma büyük imkanlar sağlıyor"

Pezeşkiyan, İran ve AEB arasında sağlanan serbest ticaret anlaşmasının önemini vurguladı.

Bu anlaşmanın büyük imkanlar sağladığını belirten Pezeşkiyan, "Anlaşma sayesinde başarılı bir bölgesel entegrasyon sistemi oluşturulabilir." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, bu bağlamda, AEB'nin küresel piyasalarla işbirliği için ulaşım bağlantılarını güçlendireceğini ve İran'daki limanların kullanılacağını kaydetti.

Toplantıda, AEB'nin işleyiş sürecine dair 9 belge imzalandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Avrasya, Belarus, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

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